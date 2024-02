TUTTA TERAMO IN UNA LETTERA: ECCO LA "T" DI NEROKINA DEDICATA ALLA NOSTRA CITTA'

Tutto nasce nella serata del 14 agosto quando, per caso, capitai sul sito di “Nerokina 77”. Non è un sito, ma una sorta di particolare galleria d’arte, che espone una serie di opere curiose: lettere. Lettere di città, o meglio: capolettere trasformate in distillato dell’essenza più vera di quella città. L’autore è Tristano Bosi, artista talentuosissimo, che così spiega le sue opere: «Quanta meraviglia c'è sotto la prima lettera di ogni città italiana: monumenti, opere d'arte, storia, tratti distintivi, persone famose, feste e prodotti enogastronomici… ho realizzato a mano con pennino e tecnigrafo le lettere di tante città…». Già, tante città… ma Teramo non c’era. Così, ho pensato di contattare l’autore e provare a suggerire di fare anche la “T”, di Teramo. Si è dimostrato subito possibilista… di lì in poi, una amichevole corrispondenza di segnalazioni e di suggerimenti, fino a quando, il 30 novembre, mi ha chiesto qualche notizia sulla città. Ho provato a mandargli di tutto, ma in realtà non ce n’era bisogno, perché Tristano aveva già studiato tantissimo della nostra città. Poi, all’improvviso, qualche anticipazione e, stasera, l’opera finita. Che è già disponibile sul sito, in vari formati dall’A4 al 70 x 100, anche con varie possibilità di personalizzazione e di cornice.

Guardatela.. c’è tanto di noi

QUI LA PAGINA SUL SITO NEROKINA