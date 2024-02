BENEDETTA GIANNELLA NOMINATA REFERENTE DISTRETTUALE NELLA TASK FORCE NAZIONALE "PIU' SALUTE"

Benedetta Giannella, Past President della Fidapa sezione di Teramo, è stata nominata Referente del Distretto Sud Est (Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata), nella Task Force Nazionale “Più Salute”.

La dott.ssa Giannella, che si era distinta in questi ultimi due anni per iniziative che hanno portato la Fidapa di Teramo all’attenzione nazionale, ottiene un posto ambito e di prestigio che le consentirà non solo di proseguire sulla scia dell’impegno associativo in Abruzzo, ma potrà spendere la sua esperienza professionale (la Giannella è una Farmacista Ospedaliera) a favore di una collettività più vasta e qualificata.

“Sono molto felice ed onorata - dichiara Benedetta Giannella - di essere stata scelta tra tante donne professioniste per occuparmi di questo tema così importante e delicato, che mi appassiona non solo professionalmente ma anche sotto il profilo personale. Il tema della salute, oggi più che mai, è centrale nella vita di tutti i cittadini, ancora di più per le donne. Ringrazio di cuore tutto il Direttivo Distrettuale e, in particolare, la Presidente, la Dott.ssa Elisabetta Grande, che hanno voluto riconoscere il grande lavoro che abbiamo svolto. Un lavoro di squadra che mi ha visto incontrare centinaia di donne, incrociare migliaia di occhi e cercare di dare un contributo alla crescita del nostro territorio. Prendo un impegno solenne - conclude la Giannella - di continuare a lavorare con lo stesso entusiasmo di sempre e, se possibile, ancora di più affinché nessuna donna rimanga indietro.”