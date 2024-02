FURTI/ CIRCOLAVANO CON AUTO DI GROSSA CILINDRATA CON TARGA CONTRAFFATTA E ARMI DA SCASSO: SEQUESTRATI ATTREZZI E AUTO

I Carabinieri di Nereto - nell’ambito del potenziamento dei servizi esterni notturni, pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo per poter contrastare efficacemente l’allarmante fenomeno dei furti in abitazione,soprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei reati predatori, sia con finalità di deterrenza che per intervenire con tempestività ed efficacia all’occorrenza - nel corso della trascorsa nottehanno sorpreso tre uomini che, a bordo di una potente autovettura, si aggiravano con fare ritenuto sospetto nel territorio vibratiano.

Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo. Si tratta di tre pregiudicati italiani, già noti alle Forze dell’Ordine.

All’esito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto un borsone con numerosi attrezzi atti allo scasso.

I Carabinieri hanno riscontrato che i numeri della targa dell’autovettura erano stati alterati con nastro adesivo, verosimilmente al fine di impedirne il riconoscimento attraverso sistemi di videosorveglianza.

Inoltre i militari hanno appurato che il conducente nel mezzo, sottoposto a controllo mediante etilometro in dotazione,aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

Per tutti questi motivi l’autovettura, unitamente ai menzionati attrezzi, è stata sottoposta a sequestro.È scattata anche la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada (oltre 2000 Euro) che punisce chiunque circola con un veicolo munito di targa contraffatta

Atteso che itre non sono stati in grado di fornire un valido motivo che giustificasse il possesso di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, è al vaglio dei Carabinieri la loro posizione sia per il deferimento all’Autorità giudiziaria sia per la propostadel Foglio Obbligatori dal Comune di Nereto.

Nel corso della notte, in tutto il territorio provinciale, non si sono verificati furti in danno di abitazioni.