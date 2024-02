MENSA E SCUOLABUS NEGATI AI FIGLI DEGLI EXTRACOMUNITATI: CONDANNATO IL COMUNE DI MONTORIO

Le associazioni ARCI e ASGI hanno portato in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara il Comune di Montorio al Vomano per la vicenda dell’esclusione dal trasporto e dalla mensa scolastica degli alunni privi del requisito della presenza di almeno un genitore di cittadinanza italiana o europea. Il Tribunale, ha riconosciutoil comportamento discriminatorio del Comune di Montorio al Vomano e ha ordinato di rimuovere gli effetti della delibera n. 153 del

31-8-2022 valutando le domande presentate da cittadini extracomunitari

residenti nel Comune, come se la documentazione attestante il requisito della cittadinanza fosse stata regolarmente prodotta in base agli stessi criteri valevoli per i cittadini comunitari, restituendo di conseguenza eventuali somme indebitamente ricevute;

Il Comune è stato condannato a risarcire alle ricorrenti ARCI e ASGI mediante la corresponsione di € 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per ciascuna