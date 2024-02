I LETTORI CI SCRIVONO / “MIA MOGLIE ASSEDIATA IN AUTO A COLLEPARCO DAI CINGHIALI, CHI DEVE INTERVENIRE PER QUESTA ASSURDA SITUAZIONE?”



Buonasera, vorrei denunciare una situazione assurda. Stasera mi ha chiamato mia moglie spaventata perché non riusciva ad uscire dall’auto sotto casa a Colleparco in via Martella, con mio figlio di 4 anni, perché fuori c’erano 4 cinghiali adulti e 5 piccoli. Nel frattempo che mi affrettavo a tornare a casa ho avvertito il 113 per richiedere un intervento e segnalare questa situazione diventata ormai critica e assurda… possibile che il Comune non sia riuscito a trovare una soluzione? Chi deve intervenire per salvaguardare la tranqullitá dei cittadini?