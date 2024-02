VIDEO / SCONTRI TRA TIFOSI PER IL DERBY GIULIANOVA - TERAMO, VOLANO SASSATE E MAZZATE

Scontri tra tifosi a Giulianova, prima del derby. Volano sassi e mazzate tra le tifoserie, un Carabiniere, F.C., finito in ospedale per una ferita. Tutta da chiarire la dinamica degli scontri, scoppiati all'arrivo dei teramani. Per sedare i tafferugli, sono stat iusati anche fumogeni. Polizia e Carabinieri sono intervenuti immediatamete, ma dalle prime ricostruzioni sembra che l'aggressione ai tifosi teramani cosa sia stata organizzata(video dal web)

GUARDA IL VIDEO