UNA LEGGE NAZIONALE CHE RICONOSCA LA FIGURA DEL CAREGIVER, SE N'E' PARLATO IN UN CONVEGNO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Presso la Camera dei Deputati nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli, si è tenuta la Conferenza “Diritti delle famiglie con disabilità. Per un’azione legislativa nazionale che riconosca tutele e diritti dei caregiver familiari”, organizzata da ConfadAps – Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità.

Grande soddisfazione ed orgoglio esprimono i referenti Sabrina Angelini e Federico Di Felice Di Michele per la sezione Abruzzo che ha registrato la partecipazione più numerosa e la presenza degli amministratori locali sia per il Comune di Roseto Degli Abruzzi che per il Comune di Giulianova.

Nello specifico erano presenti il Sindaco di Roseto Mario Nugnes, l’Assessore al Sociale Francesco Luciani, La Consigliera Simona Di Felice e la Vicesindaco con delega al Sociale del Comune di Giulianova Lidia Albani.

Sono Intervenuti, fra gli altri, il Ministro della Disabilità, Alessandra Locatelli (in collegamento); Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari sociali della Camera ed altri membri della Commissione rappresentanti i rispettivi gruppi politici all’interno di essa

Per ConfadAps sono intervenuti la d.ssa Teresa Bellini, psicologa (Area psicologica ConfadAps), e l'avv. Laura Andrao (Area Legale ConfadAps), ed il presidente dott. Alessandro Chiarini ha dato le conclusioni:

“𝗟𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗮 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗴𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹'𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 i 𝘀𝘂𝗼𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮.

Sono otto le proposte presentate alla Commissione Affari Sociali che saranno oggetto di analisi e dalle quali dovrà scaturire il disegno di legge sui caregiver familiari per il quale Confad si batte da più di 10 anni.

Confidiamo che le tematiche poste al centro dell’attenzione siano oggetto di seria riflessione politica perché il tema è ineludibile.

Continueremo a portare avanti con decisione i punti salienti e per noi imprescindibili della problematica anche al Tavolo tecnico di lavoro istituito dal Ministero delle Disabilità.”