L'INTERVISTA / MAZZATE AL DERBY. IL QUESTORE: «LA SICUREZZA HA FUNZIONATO, ADESSO ARRIVERANNO I PROVVEDIMENTI PER I TIFOSI RESPONSABILI DEGLI SCONTRI»

Mentre in città infuria la polemica sugli scontri al derby, soprattutto per la gestione della sicurezza e, in particolare, per il fatto che - dopo riunioni e incontri - i tifosi del Teramo siano stati aggrediti proprio dove per sicurezza erano stati inviati, ovvero il via Cupa, il Questore di Teramo ribadisce l'efficacia dei controlli: «La sicurezza al derby Giulianova - Teramo ha funzionato, siamo riusciti ad evitare ulteriori scontri tra te tifoserie, adesso prenderemo i provvedimenti di conseguenza». Il Questore giudica i fatti di ieri, quegli scontri al derby: «Causati da un gruppo di persone che nulla hanno a che vedere con lo sport e hanno rovinato una giornata di sport».