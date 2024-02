VIDEO / DAVID MANCINI AL BORSELLINO: «I RAGAZZI SI ILLUDONO DI POSSEDERE INTERNET, MA RISCHIANO DI ESSERNE POSSEDUTI...»

«Ricordare Paolo Borsellino e Giovanni Falcone è importantissimo, soprattutto per attualizzarne il messaggio a beneficio dei giovani, perché capiscano che la legalità non è un monolite, ma una pratica di vita». Il magistrato David Mancini, garante del Premio Borsellino, parla del valore della legalità e dell'importanza dell'esempio, per una popolazione di giovani che vivono una modernità anche rischiosa, nella quale «...potrebbero illudersi di possedere internet, finendo per esserne posseduti»