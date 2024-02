SCONTRI AL DERBY / IL SINDACATO DEI CARABINIERI: «VICINI AL MARESCIALLO FERITO»

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime tutta la sua vicinanza al Maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di Giulianova, rimasto ferito durante il servizio di ordine pubblico per l’incontro di calcio tra il Giulianova e la Città di Teramo 1913. Dalla visione dei filmati si rileva una condotta indegna da parte di un manipolo di giovani che avevano preventivamente organizzato l’aggressione ai tifosi antagonisti. Ciononostante, i Carabinieri in servizio di ordine pubblico hanno operato prontamente al fine di limitare conseguenze ulteriori. Durante l’intervento il Maresciallo è stato colpito alla testa da un sasso lanciato dai facinorosi. USIC, nell’esprimere la pronta guarigione al collega, ringrazia tutti gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri impegnati quotidianamente in questa provincia per garantire la sicurezza dei cittadini, mettendo in pericolo, come nel caso in argomento, la propria incolumità”. Così Mario Di Filippantonio, segretario Generale provinciale, dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).