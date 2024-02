SCONTRI GIULIANOVA-TERAMO, IL SAP: «GIOCARE LE PARTITE A PORTE CHIUSE»

Nella giornata di ieri , 04.02.2024 si è disputato presso lo Stadio “Rubens

Fadini” di Giulianova, l’incontro calcistico di Eccellenza Abruzzo

Giulianova-Città di Teramo.

Prima dell’incontro si sono verificati scontri tra ultras del Giulianova e

del Città di Teramo che hanno determinato il ferimento di un collega dei

Carabinieri, colpito alla testa ed uno della Polizia di Stato (operatore di

Polizia Scientifica) colpito alle spalle mentre effettuava la video

documentazione degli scontri.

Nei giorni scorsi la Segreteria provinciale SAP Teramo, in collaborazione

con la Segreteria Nazionale, al fine di instituire una giornata contro la

violenza negli stadi in memoria di Filippo Raciti, l’Ispettore ucciso il 2

febbraio di 17 anni fa fuori dall’Angelo Massimino di Catania durante i

disordini scoppiati tra Ultras del Catania e del Palermo, ha richiamato

l’attenzione sugli episodi di violenza fuori e dentro gli stadi che

purtroppo si sono incrementati..

Quello che è accaduto ieri prima dell’incontro di calcio è inaccettabile,

soggetti che nulla hanno a che vedere con lo sport e la fede calcistica ,

delinquenti e teppisti che battagliano al solo scopo di creare disordini in

nome di una maglia e colori che infangano con i propri comportamenti

sono solo da condannare senza se e senza ma. Siamo inoltre fermamente

convinti che se le strutture sportive presenti in provincia non sono

adeguate ad accogliere lo svolgimento di certi eventi, bisogna avere il

coraggio di spostarli o disputarli a porte chiuse, non sacrificando le

donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine sull’altare di altri “interessi”.

Ieri nonostante l’elevato numero di personale impiegato si sono verificati

questi scontri , segno che qualcosa va sicuramente cambiato anche

tenuto conto della recrudescenza degli episodi di violenza fuori e dentro

gli stadi. Chiediamo quindi che nel futuro prossimo si valuti

attentamente l’effettiva possibilità di far disputare gli incontri calcistici a

porte chiuse (soprattutto per manifestazioni con elevate criticità svolte in

strutture inadeguate ) e che il Governo si impegni ad incrementare,

ulteriormente le sanzioni al fine di debellare comportamenti che non

possiamo far altro che definire barbari.