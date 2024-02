È MORTO L’84ENNE SCOMPARSO, DINO TARASCHI TROVATO SENZA VITA A COLLEPARCO

Trovato senza vita Dino Taraschi. L’84enne scomparso da sei giorni e cercato ovunque, è stato trovato pochi minuti fa, nella zona di Colleparco. Si era allontanato da casa e non vi aveva fatto ritorno, sei giorni fa. I familiari avevano dato l 'allarme e subito si era messa in movimento la macchina delle ricerche, che per quasi una settimana ha battuto il terreno, anche con un elicottero, ma senza riuscire ad individuarlo. Pochi minuti fa, la scoperta del corpo sopra all'Università, non lontano dalla sua abitazione e più precisamente a Coste Sant'Agostino nel terreno che collega la strada a Scapriano. E' stato trovato in mezzo ai campi dal drone dei vigili del fuoco.



In aggiornamento