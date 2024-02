CARNEVALE A TERAMO/ SEI CARRI IN CITTA' SFILERANNO DOMENICA 11 FEBBRAIO DALLE 15,30

Sei carri per lo più realizzati da aziende di Val Vomano, con due passaggi in città, in centro storico, è il nuovo appuntamento del carnevale teramano da non confondere con quello giuliese. Il transito non è ancora noto ed è in via di definizione da parte del Comune. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio dalle ore 15,30 alle 18. I temi dei carri sono top secret per ora. Grande attenzione per i bambini dove in piazza Martiri ci saranno giochi e intrattenimento con animazioni gratuite.