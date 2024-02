VIDEO-FOTO/ DERBY GIULIANOVA-TERAMO: LA POLIZIA ARRESTA DUE TIFOSI GIULIESI E TRE TIFOSI BIANCOROSSI, IN MANETTE ANCHE IL FERITORE DEL CARABINIERE CHE E' DI TERAMO

Sono cinque gli arresti per il derby che si è svolto ieri allo stadio Fadini: Giulianova-Teramo e che ha visto una serie di tafferugli in via Cupa poco prima l'apertura dei cancelli per la partita di calcio finita 1-0 per i giallorossi. Sono in particolare: due giuliesi e tre tifosi biancorossi tra i 26 e i 37 anni e sono tutti pregiudicati quelli arrestati oggi a poche ore dalla partita. Lo ha detto il Questore di Teramo Carmine Soriente durante una conferenza stampa in Questura. Sono tutti arresti in flagranza differita che sono stati possibili grazie al video che girava sui social appena dopo la rissa con i sassi che ha fatto il giro del mondo e con pesanti prese di posizioni da parte del Sap di Polizia e del Coisp e la proposta di tenere questi incontri di calcio sempre a porte chiuse.

Tra gli arrestati anche colui che ha ferito il carabiniere accusato di lesioni che è un teramano. Il carabiniere così come il poliziotto hanno riportato una prognosi di 10 giorni ciascuno dopo aver fatto ricorso alle cure dei sanitari perchè raggiunti dai sassi.