CARMELA LUCA' E' IL NUOVO VICARIO DELLA QUESTURA DI TERAMO

Si è insediata nei giorni scorsi il nuovo vicario del questore Carmela Lucà, subentrata a Raffaele Attanasi. Collaborerà con il questore Carmine Soriente nella gestione di tutte le problematiche attinenti alla sicurezza pubblica. la dottoressa Lucà è laureata in giurisprudenza nel 1989, ultimata la frequenza del corso per vice commissari della Polizia di Stato, è stata destinata al Compartimento di Polizia Postale dell’Emilia-Romagna, due anni dopo assegnata alla questura di Reggio Calabria, prima come vice dirigente della Divisione Anticrimine e poi come dirigente la Sezione Investigativa Antimafia della Squadra Mobile.

Ha prestato servizio nelle questure di Messina, Pavia, Teramo e, promossa primo dirigente nel 2012, ha lavorato, con diversi incarichi, alle Questure di Chieti, Pescara e infine, con le funzioni di Vicario, a Isernia prima di approdare a Forlì. Specializzata in analisi criminale delle indagini antidroga, sui reati in danno di minori e nell’approccio alle vittime della violenza di genere.