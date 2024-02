DROGA E CELLULARI SEQUESTRATI AL CARCERE DI CASTROGNO, LA DENUNCIA DAL SINAPPE

Nella mattinata odierna, gli uomini del Comandante Dirigente P.P. Recchiuti Livio coordinati dall'Isp.Sup. S.S. hanno operato un'importante operazione di perquisizione che

ha portato al rinvenimento di 3 cellulari e circa 30gr. di hashish presso il 3^ reparto del Castrogno. Il Sinappe si congratula ancora una volta con i colleghi intervenuti per la vigile attenzione ai movimenti che si sviluppano all’interno dell’Istituto e per la professionalità mostrata nella risposta immediata a quelli che si sostanziano in attacchi alla sicurezza e alla legalità del penitenziario. Lo rende noto la Segreteria Provinciale del Sinappe.