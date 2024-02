EMERGENZA CINGHIALI A TERAMO, IL VIGILE CALVARESE: «CONTROLLI IN ARRIVO CON I DISSASORI OLFATTIVI E L'AIUTO DELLA ASL...»

Continua la paura tra i residenti teramani delle zone alte della città per l'invasione di gruppi sempre più nutriti di cinghiali. Stamattina i residenti di Villa Mosca hanno chiamato il vigile ecologico Calvarese dopo l'ennesima denuncia, Calvarese ha annunciato un nuovo controllo nella zona utilizzando i dissuasori olfattivi per l’allontanamento degli animali. Inoltre sono in corso confronti anche con la ASL per trovare soluzioni concrete per la risoluzione definitiva della problematica. Nell'attesa i cittadini hanno paura e sui social si registrano denunce e foto praticamente ogni giorno e a tutte le ore.