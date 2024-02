VIDEO-FOTO/ OLTRE 100 TRATTORI IN PIAZZA SAN FRANCESCO, UN AGRICOLTORE: "VI SPIEGO COME STANNO LE COSE"

Oltre 100 trattori dopo la sfilata da Cartecchio si sono ritrovati in piazzale San Francesco dove si sono tenuti diversi interventi tra i quali quello del presidente della Provincia Camillo D'Angelo in difesa degli agricoltori (ascoltalo nel videol qui sotto) e quello della presidente del Di Poppa-Rozzi Caterina Provvisiero ma cosa sta accadendo alla nostra agricoltura lo spiega proprio un agricoltore di Nereto pronto a mettersi in cammino con il trattore verso Roma.

