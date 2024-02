NOVE EURO L’ORA PER PARCHEGGIARE A TERAMO: GRAZIE EASYHELP!

Grazie Easyhelp. Grazie davvero. Grazie per come premiate l’onestà dei cittadino, che parcheggia e paga. Grazie. Grazie. Grazie. Ve lo scrivo tre volte, come tre sono stati gli euro che mi avete fatto pagare per venti minuti di parcheggio, dietro la Tercas. Ho messo l’orario con l’app: dalle 8,48… alle 11,30, perché dovevo fare un po’ di giri in città e poi, alle 10,30, c’era una conferenza stampa in Biblioteca. Poi, però, alle 9 arriva la notizia: cinquanta trattori al cimitero, si prepara il corteo per la sfilata di protesta. Decido di andare a vedere: faccio “termina sosta” alle 9,06 (l’app è utilissima per questo) e parto.

Scoprirò solo più tardi che mi sono stati addebitati 3,10 euro. Per venti minuti! Anzi: per meno di venti minuti! Tre euro e dieci per venti minuti, fanno nove euro l’ora.

Grazie Easyhelp.

Grazie. Grazie. Grazie.

