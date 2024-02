TENTA DI UCCIDERSI APRENDO IL GAS IN CUCINA, SALVO GRAZIE AI VICINI DI CASA

Ha tentato di suicidarsi con il gas, a casa, nella sua cucina in via Ippolito Nievo. Un uomo di 72 è salvo per miracolo. A chiamare i Vigili del Fuoco prima e il 118 dopo che lo hanno portato all'ospedale di Giulianova in codice 2 sono stati i vicini che hanno sentito un fortissimo odore di gas nella palazzina.