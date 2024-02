SI SVOLGERANNO DOMANI, ALLE 15, I FUNERALI DI DINO TRARASCHI A COLLEPARCO, IL MAGISTRATO HA CONCESSO IL NULLAOSTA PER LA SEPOLTURA

Non ci sarà l'ipotetica autopsia ventilata ieri subito dopo il rinvenimento del corpo in via Evangelista a Coste Sant'Agostino di Dino Taraschi, l'84enne scomparso il 30 gennaio dalla sua casa. Lo ha deciso il magistrato, la dottoressa Francesca Zani. I funerali invece si svolgeranno domani nella parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata di Colleparco alle ore 15.

A scoprire il cadavere i droni dei Vigili del Fuoco. Le ricerche erano proseguite senza sosta in quest'ultima settimana, da parte delle forze dell'ordine, coadiuvate da squadre cinofile e coordinate dalla Prefettura. Sul luogo del ritrovamento oltre a Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia Locale, Carabinieri e Forestali, sono giunti poi la Polizia scientifica e l'anatomopatologo Pino Sciarra che ha stabilire che ad ucciderlo è stato il grande freddo di queste notti. Morte che risalirebbe al giorno della scomparsa. Taraschi lascia la moglie in condizioni precarie di salute e i due figli: Loris e Marco.