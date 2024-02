E' MORTO L'EDITORE PINO COSTA, AVEVA INVENTATO IL PREMIO SIMPATIA ABRUZZO

Scompare uno degli editori più noti in Abruzzo. Pino Costa è morto ieri all’età di 75 anni all’ospedale di Pescara. Nel 1984 aveva fondato il Gruppo Costa e si era fatto conoscere con la trasmissione “Abruzzo è”. Negli anni ’90 era stato, per un decennio, direttore editoriale del Radio corriere Tv. Nella sua regione aveva prodotto numerosi programmi tv, inventato premi regionali e nazionali come il Premio Simpatia, Abruzzo in Tavola, Eccellenze Regionali, Gusto Italiano. Costa era stato anche organizzatore di vari concorsi di bellezza e dei premi nazionali Gusto Italia ed Eccellenze di Casa Nostra.