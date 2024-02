INTERRUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN CENTRO SABATO DALLE 13 ALLE 15,30

In relazione all'avviso di interruzione di energia elettrica su gran parte del centro storico per la mattinata di sabato, dalle ore 8:30 alle 12:30, comunicato nei giorni scorso da Enel, si rende noto che, a seguito di intervento del Sindaco di Teramo, che ha raccolto diverse segnalazioni da parte dei commercianti dello stesso centro storico, l'Enel, di intesa con la Banca del Mezzogiorno che aveva richiesto l'intervento, necessario ad effettuare prove di verifica su un impianto di media tensione, l'interruzione sarà spostata e limitata alla fascia oraria massima compresa tra le 13:00 e le 15:30. Questo al fine di evitare disagi e pregiudizi ai residenti e alle attività commerciali che insistono nell'area. "Ringrazio Enel e la Banca del Mezzogiorno per la disponibilità dimostrata nell'accogliere la mia istanza - dichiara il Sindaco - in rappresentanza delle richieste della comunità interessata, confermando la buona pratica della collaborazione tra istituzioni e operatori del territorio, nell'interesse della città ".