RITI SATANICI SUL SAGRATO DELLA CHIESA ANTICHISSIMA: SACRIFICATA UNA LEPRE

Questa mattina alcuni cittadini hanno segnalato al Comando di Polizia Locale, presunti riti satanici, che avrebbero avuto per teatro il piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria a Vico, la più antica d’Abruzzo. Questa notte, alcuni individui, hanno preso una lepre, l’hanno sgozzata, nei pressi di una panchina in cemento, poco lontana dal piazzale antistante la chiesa. Successivamente, hanno imbrattato il piazzale facendo cadere il sangue dell’animale macchiandolo in modo vistoso. Gli individui poi, hanno successivamente proceduto a spellare l’animale, lasciando la pelle a terra poco lontano dove è avvenuto il sacrificio. Si può notare poi un bastone in legno a terra davanti all’ingresso della chiesa, come segno, per impedire in senso figurativo, l’ingresso e l’uscita delle persone ed anime.