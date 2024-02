I LETTORI CI SCRIVONO/ "SONO DIVERSI I BENI CULTURALI CHE VERSANO IN UNO STATO DI ABBANONO"

Signora Direttrice,

interessante l'iniziativa intrapresa dal consigliere comunale Rabbuffo per la valorizzazione di un edificio storico "periferico" , come la "Casa estiva del Vescovo" che si trova in stato di incuria e abbandono. Effettivamente, fuori delle mura cittadine, le testimonianze architettoniche storiche sono quasi inesistenti. Dico quasi perchè ci potrebbe essere, nei pressi di Nepezzano, un altro edificio storico da valorizzare, a me - scusi la mia ignoranza - del tutto ignoto e cioè "Villa Camilla" (1913), progettata in stile liberty eclettico dall'architetto e ingegnere ascolano Vincenzo Pilotti.

Mi sia, pertanto, gentilmente consentito di suggerirle la realizzazione di un'inchiesta per verificare se questo villino, commissionato dal bibliotecario, fotografo e storico Muzio Muzii, sia ugualmente in uno stato di incuria e abbandono, chi ne sia il proprietario ecc..

Cordiali saluti.