L'ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD CHIEDE DI ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE LA CASA DI VACANZA DEL VESCOVO, FIOCCANO CRITICHE SUL BUSTO ABBANDONATO A GIACINTO PANNELLA

Come giudicare l'installazione della statua a Don Giacinto Pannella in una aiuola ormai ex, l'unica dell'omonima via. Cinque vasi a terra , una platea di quadrotte, ex prati verdi recintati da una rete di una trentina di centimetri non rigida e busto senza indicazioni.

Nella stessa via di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, troviamo un giusto raffronto, Don Matteo Di Bartolomeo, ha reso bello e funzionale lo spazio antistante alla chiesa, ormai diventato anche un luogo di incontro.

Don Camillo batte Peppone alla stragrande, sono convinto che il valore della bellezza e della estetica siano superati da un pezzo a Teramo.

Resta però il dovere civico di denunciare e marcare una presenza, che come nel passato ha consentito ad opere belle di rimanere in vita, tra i primi ricordo: Casa Urbani (ora museo del gatto), gli affreschi liberty di Palazzo Castelli o Muzi, villa Blandina, l'isolato di fronte all'ex seminario ed il parco fluviale del vezzola.

Il busto immerso nel verde dell'aiuola, con un corollario di una siepe dietro ed una idonea illuminazione notturna, avrebbe valorizzato l'opera dell'artista Silvio Mastrodascio, e reso il luogo più bello e rispettato 7

L'associazione robin hood sulla casa delle vacanze del vescovo