GRANDI NOVITÀ IN CASA TEAM: DA OGGI LE STRADE SI SPAZZANO A “SLALOM”

Il nuovo spazzamento stradale in casa TeAm. Una volta, mettevano cartelli per vietare i parcheggi, ma era faticoso: metti il cartello, togli in cartello, meglio spazzare a slalom, evitando le macchine parcheggiate. Una grande idea! Ci chiediamo perché il solerte ufficio comunicazione della TeAm, supportato da una società esterna da 15 mila euro l’anno non abbia comunicato questa grande innovazione. Si chiama Programma "'nà botta e via"