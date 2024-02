FURTI NEI NEGOZI, I CARABINIERI ARRESTANO LADRO SERIALE

I militari della Stazione di Alba Adriatica, a conclusione di attività investigativa - condivisa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo - hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, richiesta dalla locale Procura della Repubblica, a carico di un pregiudicato del luogo, ritenuto presunto responsabile di ben quattro furti con scasso, tutti perpetrati negli ultimi mesi, in orario notturno, ai danni di esercizi commerciali della costa.

In particolare, i Carabinieri, attraverso un'attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti in zona e grazie ad una costante attività di osservazione, sono riusciti a ricostruire il consolidato "modus operandi" utilizzato.

Nei giorni scorsi, l'odierno indagato, inoltre, era stato sorpreso, unitamente ad altri due soggetti, a bordo di un'auto, con targa alterata, con attrezzi da scasso, occultati in un borsone sportivo e sottoposti a sequestro.