SCONTRI PER IL DERBY GIULIANOVA-TERAMO, I CINQUE ARRESTATI SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre teramani e i due giuliesi arrestati dalla Polizia ieri per la "guerriglia" in via Cupa a Giulianova prima dell'apertura dei cancelli dello stadio Fadini in occasione del'incontro di calcio: Giulianova-Teramo finito 1-0 che si è svolto domenica scorsa. Nelle prossime ore si saprà se il magistrato convaliderà gli arresti visto che ha tempo fino alle ore 16 i domani. Intanto proseguono le indagini della Polizia mentre proprio ieri sera al belvedere di Giulianova è apparso uno striscione con su scritto. "anche se ci venite a prelevare, per il nostro ideale torneremo a caricare.