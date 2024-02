L'ULTIMO SALUTO A DINO TARASCHI TRA LA GENTE NORMALE, LA SUA GENTE

Un funerale commosso e normale quello che si è svolto oggi alla chiesa di Colleparco per l'ultimo saluto a Dino Taraschi ritrovato senza vita a quasi una settimana dalla scomparsa e morto di freddo nelle campagne di Colleparco, in via Ebvangelista a Teramo. La famiglia: i figli Loris e Marco, gli amici, i vecchi colleghi e tanti cittadini rimasti colpiti da quanto accaduto all'anziano. C'era anche l'assessore Valdo Di Bonaventura e l'ex assessore Maurizio Verna uniti nel ricordo di Dino Taraschi.