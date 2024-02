I LETTORI CI SCRIVONO/ LE TANTE BELLE CHIESE DELLE FRAZIONI CHE POTREBBERO ESSERE VALORIZZATE

Gentile Direttrice,

nel ringraziarla per la pubblicazione della mia lettera (Certa stampa di ieri) mi consenta di aggiungere che altre chiese, oltre la Chiesa S.S. Trinità e Sant'Antonio da Padova (Varano Alto), potrebbero essere valorizzate nell'ambito di un programma di riqualificazione delle frazioni teramane, come, ad esempio, a S. Pietro ad Lacum, la chiesa parrocchiale intitolata a S. Pietro Apostolo. "Risalente probabilmente al Cinquecento, anche se l’edificio giunto fino a noi è probabilmente molto diverso da quello originario per via di una radicale ristrutturazione avvenuta nell’Ottocento", come scrive ancora Francesco Mosca in Chiese e luoghi di culto abruzzesi.

C'è poi a Colleminuccio la Chiesa di S. Lorenzo Martire "risalente al XVII secolo. La costruzione originaria era più piccola di quella attuale: divenuta cadente, fu ristrutturata ed ampliata nel 1887 con la benedizione di Papa Leone XIII. Ristrutturata anche in anni recenti, è rimasta chiusa al culto per circa due anni e riaperta nel Natale del 2008. Il terremoto del 6 aprile 2009, pur avendo lasciato visibili segni anche sulla facciata esterna, non ha per fortuna danneggiato la struttura portante della chiesa. Si presenta oggi con copertura a capanna e facciata a coronamento orizzontale; alti finestroni laterali ed un finestrone rotondo sulla facciata garantiscono all’interno l’illuminazione. Un piccolo campanile a vela per tre campane si erge dalla parte posteriore della parete di destra. L’interno, ad aula unica che termina con un’abside semicircolare, presenta un soffitto ligneo con capriate a vista. Nei pressi dell’altare trovano posto le statue di S. Lorenzo e di una Madonna con Bambino. Vi si conserva un’acquasantiera in pietra con decori e scritte forse risalente al 1400, mentre alcune opere pittoriche di un certo pregio sono in fase di restauro.(autore cit.).

E, infine, a Cannelli, la più moderna Chiesa di S.Gabriele dell’Addolorata (foto in home). "Costruita nel 1929 su un terreno donato dalla locale famiglia Di Pietro, è una semplice struttura con copertura a capanna ed aula unica absidata. La facciata è delimitata da due colonne in mattone rosso, così come il portale, che presenta un arco a tutto sesto. In alto, un grande finestrone rotondo aggrazia la facciata e dà luce all’interno. Ristrutturata intorno al 1995, l’interno presenta oggi una controsoffittatura in legno e pochi arredi essenziali, tra cui un antico confessionale in legno. La zona presbiteriale è sopraelevata rispetto alla piccola aula e delimitata da una balaustra in travertino. Sulla parete dell’abside campeggia una statua di San Gabriele dell’Addolorata e sulla parete di destra è esibita in un quadretto incorniciato una semplice poesia a rime baciate dedicata al piccolo borgo di Cannelli composta da Mons. Antonio Nuzzi, Vescovo di Teramo e Atri dal 1988 al 2002, in occasione della riapertura della chiesa dopo il suo restauro. Il suo inizio è “Se viver vuoi momenti belli / vieni qui, vieni a Cannelli” e sembra proprio uno slogan a scopo turistico..." (autore cit.).

Probabilmente, in altre frazioni, ci sono altre chiese da valorizzare, ma, per il momento, mi fermo qui.

Cordiali saluti.

DOMENICO CROCETTI