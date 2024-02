RISSA A FORBICIATE PER GELOSIA IN PIENO CENTRO TRA UN UOMO E TRE DONNE



I carabinieri di Teramo sono prontamente intervenuti nel centro della città per sedare una violenta rissa, nata per futili motivi di gelosia, tra cittadini extracomunitari (un uomo, 41enne e tre donne, di anni 51, 36 e 20). Due delle quattro persone coinvolte (la 51enne e la 36enne) hanno dovuto far ricorso alle cure mediche, ottenendo 30 e 7 giorni di prognosi. Il pronto intervento dei militari ha, tuttavia, scongiurato più gravi conseguenze visto che è stato sottoposto a sequestro un paio di forbici utilizzato dai contendenti;