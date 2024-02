E' MORTO BENEDETTO PRESANTE, MONUMENTO DEL TIFO BIANCOROSSO



Di lui, ricorderemo sempre il sorriso. Eterno. Il sorriso che sfoderava quando parlava del “suo” Teramo, quando lo salutavi, quando veniva in redazione a portare magari le copie del giornalino dello stadio e quando, più semplicemente, lo incontravi per strada. Era un monumento del tifo teramano, ma di quel tifo fatto ancora di rispetto e di cortesia, di passione sana e potentissima certo, ma mai trasformata in arroganza. Il calcio biancorosso era la sua vita, scorreva parallelo alle sue vicende personali e familiari, compenetrandosi costantemente. Squisito nei modi, garbato nel proporsi, Benedetto Presante ci ha lasciati oggi, con quello stesso garbo, lasciandoci una lacrima e il ricordo di un sorriso.