EUREKA! / AD UN MESE DALLE ELEZIONI… SPUNTA L’ANNUNCIONE DELLA SCUOLA JOLLY… “RIESUMANDO” LA DE ALBENTIIS CHIUSA DA 17 ANNI

Preparatevi, c’è un annuncione in arrivo. Allo scopo forse di dare una rinvigorita alla fiacchissima campagna elettorale dell’assessore Cavallari, per il quale il Sindaco D’Alberto si sta spendendo tantissimo, sta per essere annunciato l’arrivo della scuola jolly, ovvero dell’immobile che possa ospitare temporaneamente, a rotazione e senza soluzione di continuità, alcuni dei 13 plessi scolastici che saranno interessati nel tempo dai cantieri, per assicurare la continuità dell’attività didattica anche durante l’esecuzione dei lavori. Dopo aver tentato di trovare, senza fortuna, un immobile, con un bando che ha visto solo un partecipante, ma che ha proposto un edificio giudicato inadatto, e con le elezioni che si avvicinano, serve un “annuncione”. Ed eccolo: potrebbe essere l’ex scuola materna De Albentiis, la scuola jolly del Comune di Teramo.

Sì, stando ad indiscrezioni raccolte da certastampa, la scuola materna che era stata dismessa diciassette anni fa, perché inagibile, potrebbe diventare - se opportunamente sistemata - la scuola jolly. Certo, non sarà immediato, perché l’edificio dovrà essere consolidato. E non solo, perché la De Albentiis era una materna, invece serve una scuola adatta anche ai bambini delle elementari, con almeno 13 servizi igienici per gli alunni, separati per sesso: 6 per maschi, 6 per femmine e 1 accessibile ai disabili e corridoi di larghezza minima non inferiore a 2,00 metri e soffitti di tre metri. Lavori non facili in una scuola abbandonata da più di 15 anni. Lavori che richiederanno tempo.

Forse il progetto è di abbatterla e realizzarne una provvisoria? Chissà… per ora di certo c’è solo la data dell’annuncione: sabato prossimo, con la conferenza stampa del Sindaco e dell’assessore Cavallari, “nelle vicinanze della De Albentiis”. Sabato… sarà il 10 febbraio… giusto un mese alle elezioni… tempo giusto per giocarsi il jolly dell’annuncione…

Curiosa coincidenza: la conferenza è stata convocata dall'assessore - candidato, non dal Comune.

I lavori? Un giorno arriveranno… prima c’è il nuovo teatro, il vecchio stadio, il mercato coperto (recintato da una settimana ormai… ma il cantiere dov’è?), qualche piazzetta qua e là…