SOSTA A “NOVE EURO L’ORA”? EASYPARK RISPONDE

Sosta a nove euro l’ora? EasyPark risponde, spiegando che i soldi non sono stati spesi, ma sono finiti nel nostro portafoglio di Easypark. Già, perché forse non tutti sanno - noi per esempio non lo sapevamo - che se decidi di parcheggiare, e scegli di restare, per esempio, per quattro ore, ma te ne vai prima, i soldi del “resto” rimangono nel tuo portafoglio dell’app. Nel caso che abbiamo raccontato, per esempio, al momento del parcheggio, impostando il periodo di sosta, abbiamo speso 3,10. Poi, però andando via prima… abbiamo lasciato 2,31 euro… nel portafoglio… cioè, non li abbiamo più sul conto, ma li utilizzeremo per le prossime soste.

E se non sostiamo più?