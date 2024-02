VIDEO/ SALVINI INCONTRA GLI AGRICOLTORI APPENA ARRIVATO A L'AQUILA E PRESENTA I CANDIDATI ALLE REGIONALI

Ieri il premier Meloni, poi il Ministro Locatelli, oggi c'è Salvini. Il Governo sbarca in Abruzzo e si schiera con Marco Marsilio come una cosa unica. Salvini a Villa Giulia a L'Aquila ha affrontato tanti temi come la Roma – Pescara che si farà e la questione delle autostrade abruzzesi, tema di cui si dovrebbe discutere in un incontro ad hoc previsto per la prossima settimana.

"Qui occorre risolvere il problema di chi lavora, di chi alleva di chi raccoglie, di chi pesca, sia dei consumatori. Io voglio che i miei figli mangino buona carne e bevano buon latte, e dunque qua occorre fermare le follie europee". Lo ha detto il ministro per le infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, incontrando una folta delegazione di agricoltori nel presidio con oltre venti trattori alla periferia dell'Aquila. Il leader della Lega ha spiegato che "devo dire che grazie ai trattori e alle associazioni, l'Europa ha fatto dietrofront, e ora gli agricoltori possono coltivare i loro campi, le stalle non sono più equiparabili alle grandi industrie".

"Per me ogni promessa è debito, stiamo investendo in Abruzzo quello che nei decenni passati non è stato investito, c'è bisogno di collegare queste splendida

terra. Ho messo mano sull'autostrada A24 (Roma-Teramo) ci abbiamo messo un anno, ma abbiamo riportato un po' di ordine. In

settimana prossima incontrerò i sindaci, a me piace mantenere gli impegni che prendo con i cittadini". Così il vice premier Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che hanno chiesto un giudizio sull'annuncio fatto ieri del premier, Giorgia Meloni, sempre all'Aquila, della realizzazione della tratta ferroviaria

Roma-Pescara grazie ai fondi Fsc per 600 milioni di euro.