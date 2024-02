Fleximan è arrivato nella zona industriale di Colleranesco a Giulianova ed ha buttato giù l'autovelox che si trovava sulla nazionale. Celebrato come un eroe in rete «Fleximan», è colui che ha distrutto molti autovelox nel Nord Italia. Da mesi in Italia vengono distrutti gli autovelox da uno sconosciuto, che viene celebrato come un eroe da una parte della popolazione. In rete all'autore è stato dato un soprannome da supereroe: «Fleximan».