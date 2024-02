FOTO/ CINESE UBRIACO PER I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO DELL'ANNO DEL DRAGO, SALTA CON IL SUO SUV LA ROTONDA DEL PROMENADE, S'INFILA IN VIA LONGO E DEVASTA DUE AUTO PARCHEGGIATE

Ubriaco per i festeggiamenti del Capodanno dell'anno del Drago, un cinese ha devastato con la sua Audi Q8 mezza via Longo. Prima ha travolto la rotonda del Promenade, distruggendo i cordoli, poi ha saltato l'aiuola e si è infilato in via Longo, fino ad andare a scontrarsi con due auto parcheggiate all'altezza di via Fonte Regina, prima di rientrare su via Po e fermarsi, semidistrutta, davanti al porticato che fa angolo su via Pannella. A quel punto, è intervenuta la volante della Polizia che ha sequestrato l'auto e ha accompagnato il cinese in Questura.

Fermato dalla Polizia ha fatto in tempo a vedere il suo mezzo caricato sul carro attrezzi. La società di pulizia delle strade ha lavorato fino alle 5 del mattino per ripristinare la sicurezza.