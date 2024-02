BEVE DETERSIVO SCAMBIANDOLO PER ACQUA, IN OSPEDALE GIOVANE BARISTA TERAMANA

Avrebbe bevuto inavvertitamente detersivo, la giovane barista di un bar di Teramo, finita al Pronto Soccorso del Mazzini. Sembra che la ragazza, mentre lavorava al bancone del bar, nel centro storico della città, abbia scambiato per acqua il contenuto di un bicchiere che era stato lasciato sul bancone, ma alle spalle dei baristi. Lontano dunque dalla portata dei clienti. Quel bicchiere, però, non conteneva acqua, ma il detersivo per la lavastoviglie, un particolare brillantante che, se ingerito, potrebbe provocare la necrotizzazione delle pareti dello stomaco, con rischi gravissimi. Si tratta di incidenti, purtroppo, non rarissimi nei bar, con conseguenze anche molto gravi. Stavolta, fortunatamente, la ragazza non avrebbe riportato danni gravi, essendosi accorta immediatamente che quel liquido non era acqua. Non è in pericolo vita.