FIAMME ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, L'INCENDIO HA INTERESSATO DIVERSI LOCALI

Stamattina, poco dopo le 7:00, i vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto sono intervenuti in un edificio comunale di via Aldo Moro a Martinsicuro a seguito di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate all'interno dei locali al primo piano della porzione di edificio destinato al Servizio di sicurezza sociale e biblioteca comunale. L'incendio ha interessato arredi e diversi faldoni collocati sugli scaffali. Le fiamme, che si sono estese su una superficie ridotta, hanno prodotto un denso fumo che ha invaso anche la biblioteca. Per spegnere l'incendio i vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno impiegato due squadre, con un'autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e il furgone aria, utilizzato per il rifornimento di bombole di aria compressa per gli autorespiratori. Le fiamme non si sono propagate all'adiacente scuola dell'infanzia per la presenza di una parete tagliafuoco che ha svolto adeguatamente la sua funzione. Sul posto sono intervenuti anche i Carbinieri di Martinsicuro.