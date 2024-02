DOMANI L'ULTIMO SALUTO A MIMMO ROFI

E' morto Domenico Mimmo Rofi . Era un grande appassionato di pallacanestro oltre che esponente politico di spicco. Noto in città anche come assicuratore. Rofi era uno degli ultimi veri comunisti cittadini, fu attivista prima nel Pci, e poi con Rifondazione Comunista. Molti lo ricordano anche come candidato alle elezioni comunali del 2018 e anche al Senato. Domani, sabato 10 febbraio, alle 15 sarà salutato con una cerimonia laica prima della tumulazione nel cimitero di Cartecchio.