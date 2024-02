VIDEO / L'EUROPARLAMENTARE DE BLASIS: «GRAZIE A MARSILIO, L'ABRUZZO E' CONSIDERATO A BRUXELLES»

«L’Abruzzo ha voce in capitolo a Bruxelles, grazie a Marco Marsilio la Regione gode di una maggiore considerazione». Elisabetta De Blasis, europarlamentare uscente e sicura ricandidata, ospite della serata di Paolo Gatti a Villa Bianca parla dell’Abruzzo e di come l’Europa ci veda e quanto ci consideri. Una regione che, grazie all’iniziativa della stessa De Blasis, vede tanti ragazzi partecipare a stage negli uffici della comunità, per formare una nuova generazione di cittadini d’Europa.