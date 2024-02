PESTA UN CICLISTA E POI SI DILEGUA, LA POLIZIA LO RINTRACCIA E LO ARRESTA

Lo scorso 1° febbraio la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di un residente in Giulianova indagato per il reato di lesioni aggravate.

La misura è stata disposta dal giudice al termine di un’attività investigativa condotta dal personale della Polstrada di Giulianova e scaturita a seguito di un intervento del medesimo reparto per il soccorso di un ciclista che era stato malmenato dal conducente di un motociclo, rimasto ignoto.

L’indagine, condotta attraverso un capillare controllo dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio e l’escussione di alcuni testimoni, ha consentito di risalire dapprima al motociclo e, successivamente, al presunto autore della grave aggressione.