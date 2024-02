TPL: TUA, DAL 19 SANZIONI DA PAGARE SUL WEB O IN BIGLIETTERIE AZIENDALI

Dal 19 febbraio 2024 non sarà più possibile pagare le multe presso le sedi TUA site in Avezzano piazzale Allende, Giulianova via Turati n.108 e Teramo contrada Tordinia. Il

pagamento della somma dovuta, che sia estinzione del verbale o regolarizzazione per abbonamento dimenticato, potrà avvenire presso le biglietterie aziendali e anche mediante pagamento PagoPA direttamente sul portale web.

Per segnalazioni ed eventuale presentazione di scritti difensivi è disponibile il Contact Center al numero 800 142 880 attivo dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 20:00.