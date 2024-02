MASSACRO DELLE FOIBE, CERIMONIA A TERAMO

In occasione della Giornata della Memoria dedicata ai massacri delle Foibe, è stata celebrata nei giardini di via Di Paolantonio la figura di Giuseppe Micheletti, medico eroe nativo di Pola. La targa ne ricorda la dedizione con la quale si prodigò nella cura dei pochi feriti sfuggiti alla morte nella strage di Vergarolla, attentato in cui persero la vita un centinaio di persone, un terzo delle quali bambini e tra questi i suoi due figli di 5 e 9 anni.

L’esplosione fu talmente devastante che solo a 64 vittime fu possibile dare un nome. Alla cerimonia erano presenti il prefetto Stelo, il questore vicario Carmela Lucà, il presidente del consiglio comunale Melarangelo, il consigliere Bartolini e il sindaco Gianguido D’Alberto, oltre alle autorità militari.

La cerimonia si è conclusa con la preghiera dei Martiri delle Foibe da parte del consigliere di Fratelli d’Italia Pasquale Tiberi.