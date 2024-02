POMERIGGIO DI FUNERALI, DUOMO GREMITO PER L'ULTIMO SALUTO A BENEDETTO PRESANTE E MEZZ'ORA DOPO L'ADDIO A MIMMO ROFI CON UNA CERIMONIA LAICA

Pomeriggio di funerali a Teramo oggi pomeriggio. Alle 14,30 si sono svolti i funerali di ๐—•๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ in Duomo, unโ€™icona cittadina del calcio biancorosso per passione, sostegno e vicinanza allโ€™intero movimento sportivo.

Benedetto non era un semplice tifoso: socio onorario e fondatore del Club Biancorosso nel 1971, con la sua verve e quellโ€™infaticabile attenzione che riservava quotidianamente alla maglia biancorossa, il suo costante attaccamento a questi colori non รจ mai venuto meno, al di lร dei risultati prodotti dalla squadra del cuore, concretizzatosi in decenni di preziosa collaborazione. Un saluto partecipato con la squadra del suo teramo la cui bandiera รจ stata apposta sulla bara con l'ultimo saluto di Giuseppe Bracalenti presidente del club biancorosso.

I๐‘› ๐‘œ๐‘๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘š๐‘œ ๐‘–๐‘›๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘›๐‘”๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘–๐‘™ ๐‘†๐‘ข๐‘™๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘Ž, ๐‘–๐‘™ ๐‘‡๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘–๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘–๐‘™ ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘œ, ๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘™๐‘Ž ๐‘š๐‘’๐‘š๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐ต๐‘’๐‘›๐‘’๐‘‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘”๐‘™๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘’๐‘š๐‘œ๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘– ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘”๐‘™๐‘–๐‘Ž ๐‘”๐‘™๐‘– โ„Ž๐‘Ž ๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ha annunciato la societร biancorossa.

E sempre oggi ma alle 15 si sono svolti anche i funerali di Mimmo Rofi che รจ stato salutato con una cerimonia laica prima della tumulazione avvenuta nel cimitero di Cartecchio. Rofi era un altro grande appassionato di sport ed รจ venuto a mancare allโ€™etร di 80 anni.