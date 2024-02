PRINCIPIO DI INCENDIO ALLA SALPA, EVACUATI I LAVORATORI: E' LA TERZA VOLTA

Per la terza volta nell’arco di pochi mesi, nonostante le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dalla RSU, in Salpa si è resa necessaria l’evacuazione delle lavoratrici e dei lavoratori presenti in sala frittura e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

La Flai Cgil di Teramo, unitamente ai delegati Rsu/Rls Flai Cgil, ha chiesto alla Asl una verifica urgente delle condizioni ambientali del reparto, dopo aver segnalato più volte alla direzione aziendale l’importanza di interventi più incisivi per la tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il rischio incendio, in particolare, non può essere sottovalutato ulteriormente.

“Lavoratrici e lavoratori si esprimeranno in assemblea – dichiara Cristiana Bianucci segretaria Flai Cgil Teramo – ma da subito deve essere chiaro all’azienda che non possiamo più permettere sottovalutazioni delle segnalazioni fin ora effettuate nelle sedi aziendali, non solo in riferimento al rischio incendio in sala frittura. Prima di tutto esortiamo dunque l’azienda ad evitare atteggiamenti di sufficienza e ostilità verso i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza che correttamente svolgono il loro compito e che troppo spesso sono oggetto di paternalistiche quanto inconcludenti rassicurazioni”.