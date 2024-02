DONNA DI 49 ANNI INVESTITA PER STRADA, E' IN GRAVISSIME CONDIZIONI

Investita sulla statale 553 che da Silvi va verso Atri. E' accaduto oggi verso l'ora di pranzo. Al monento non si conoscono i dettagli dell'investitore ma si sa che la donna investita d 49 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia.