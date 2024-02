OLTRE 9000 CHILOMETRI IN BICI, FRANCESCA FILIPPI SI RACCONTA ALL'UNI.TE

Si è svolto l'evento organizzato dall’associazione Innova Teramo presso la sede universitaria di Colleparco, con la visione del video del viaggio di oltre 9000 km in bici in Siberia di Francesca Filippi. Le immagini e la narrazione di Francesca hanno raccontato della solidarietà trovata, della volontà alternata a volte allo scoramento, attraverso una iniziativa nata per gemellaggi e conoscenze, ma piena anche di umanità ed essenzialità del vivere quotidiano di villaggi, dove il tempo si è fermato ed espresse in semplici gesti come condividere il proprio pasto e cedere il proprio letto. Molti gli intervenuti in sala, curiosi di conoscere i particolari e le emozioni di questa avventura, quasi epica, trovando anche relazioni su quello che la mobilità, anche in questo caso sostenibile, può oggi interessare Teramo ed il nostro territorio. Lo rende noto Maurizio Verna

Coordinatore di Innova Teramo.