ADDIO DON DAVIDE, È MORTO LO STORICO PARROCO DEL CUORE IMMACOLATO

Addio don Davide. Si è spento ad 83 anni, dopo una lunga malattia, contro la quale aveva a lungo strenuamente combattuto, lo storico parroco del Cuore Immacolato di piazza Garibaldi. a Teramo. Don Davide Pagnottella, ordinato sacerdote il 24 maggio del 1965, era amatissimo in città. Intere generazioni di teramani hanno vissuto nella sua parrocchia gli anni del catechismo. Impegnato anche nella vita dalla forania, era stato anche vicario del vescovo Michele Seccia. Malato da tempo, si era allontanato dagli affari quotidiani della sua parrocchia, ma senza mai perdere il contatto con i suoi parrocchiani. Giovedì scorso le sue condizioni si sono aggravate per una grave emorragia celbrale che non gli ha lasciato scampo e oggi è tornato alla casa del Signore. Era stato ricoverato nel reparto di Neurologia del Mazzini. Da stasera alle 19 camera ardente al Cuore Immacolato in piazza Garibaldi, nella sua amatissima chiesa. I funerali invece si terrano, martedì, in Duomo alle ore 15.